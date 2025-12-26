Leyla Zana'dan Amedspor kararı!

Amedspor, bir grup Bursaspor taraftarının kendisine küfürlü tezahüratta bulunduğu Leyla Zana'yı pazar günü oynanacak maça davet etti. Davet nedeniyle Amedspor’a teşekkür eden Zana, mevcut aşamada bu meselelerden uzak durmak istediğini belirterek teklifi geri çevirdi.

Amedspor, bir grup Bursaspor taraftarının küfürlü tezahüratta bulunduğu Leyla Zana'yı pazar günü oynanacak Iğdır FK maçına davet etti.

CEGA Medya'nın haberine göre Leyla Zana, kulübün istişare kurulundaki kadın üyelerle görüşerek daveti nazikçe reddetti. Zana’nın, mevcut aşamada bu meselelerden uzak durmak istediğini söyleyerek teklifi geri çevirdiği bildirildi. Diğer yandan Amedspor, Iğdır FK ile oynanacak maçı kadınların ücretsiz olarak tribünlerden takip edebileceğini açıklamıştı. Amedspor-Iğdır FK karşılaşması 28 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

NELER OLMUŞTU?

TFF 2’nci Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarla hedef almıştı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, yaşanan olaya ilişkin Bursaspor taraftarını hedef alan "ırkçı, hakaret ve nefret" içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıklamış ve taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu söylemişti. Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratların ardından Amedspor binasına Leyla Zana posteri asılmıştı.

