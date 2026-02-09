SBK soruşturmasında tutuklanmıştı: Cihan Ekşioğlu tahliye edildi

Yayınlanma:
Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) yönelik 'çökme' iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu tahliye edildi.

Paramount Otel'e yönelik çökme iddiasıyla başlatılan soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarında gözaltı kararı verilmişti.

SEZGİN BARAN KORKMAZ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma sırasında yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARAR VERİLMİŞTİ

Cihan Ekşioğlu hakkında, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan geçtiğimiz kasım ayında tahliye kararı verilmişti.

Ekşioğlu, 'tefecilik' suçlamasından da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam ediyordu.

Yapılan aylık tutukluluk incelemesinin ardından Ekşioğlu hakkında 'tefecilik' suçundan da tahliye kararı verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

