Son Dakika | Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması: Kabul edilemez

DEM Parti'nin İmralı Heyeti süreç için kurulan komisyonun rapor aşamasındayken siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. AKP ve TİP'i ziyaret eden DEM heyeti, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek parti lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti ile yapılan görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yapıldı. CHP Lideri Özel, Somaspor-Bursaspor maçında Bursasapor'lu taraftarların toplu şekilde Leyla Zana'yı hedef almasının ardından başlayan küfürlü sloganlar hakkında tepki gösterdi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, "DEM Parti’nin sayın heyetini ağırladık. Bugüne kadar komisyonda yaşanan süreç ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişlerinde bulunduk." dedi.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞ BU TOPRAKLARA YAKIŞMAZ"

CHP Lideri Özel; bir anneyi bir kadını bu şekilde hedef alan anlayışın bu topraklara yakışmadığını ifade etti:

Sayın Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri ki ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim. Ancak o günlerdeki bir bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık.

"İNANCIMIZA DA KÜLTÜRÜMÜZE DE AYKIRIDIR"

Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim. Bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da, kültürümüze de aykırıdır.

Hele hele bir siyasetçiye, ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden bunu stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim.

"BUNDAN SONRASINI DEĞERLENDİRDİK"

Bugüne kadarki süreci ve bundan sonrasını değerlendirdik. Bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyet komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacak.

"YARINLARI UMUT EDİYORUZ"

Partimizi de orada yine grup başkanvekilimiz Sayın Murat Emir temsil edecek. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye hedefini, hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek birbirinin peşine değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını, kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak ve Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza Türk'ün de, Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz.

Hem Türkiye'de hem Suriye'de Türkler için de, Kürtler için de, Dürziler için de, Aleviler için de Türkmenler için...

"TARİHSEL DÖNEMEÇTE CHP'NİN YAPICI ROLÜNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Özel'in ardından basın mensuplarını selamlayarak sözlerine başlayan DEM Partili Pervin Buldan, çok önemli bir görüşme yaptıklarını, bu tarihsel dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük önem verdiklerini ifade etti: