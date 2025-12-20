Erdoğan'a yakın isimden Leyla Zana'ya dayanışma telefonu

Bursaspor taraftarları tarafından hedef alınarak hakkında küfürlü tezahürat yapılan Leyla Zana'ya Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, telefon açtı. Çiçek, Zana'yı arayarak dayanışma mesajı verdi.