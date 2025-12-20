Erdoğan'a yakın isimden Leyla Zana'ya dayanışma telefonu

Yayınlanma:
Bursaspor taraftarları tarafından hedef alınarak hakkında küfürlü tezahürat yapılan Leyla Zana'ya Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, telefon açtı. Çiçek, Zana'yı arayarak dayanışma mesajı verdi.

Bursaspor-Somaspor maçında Bursaspor taraftarının, Kürt siyasetçi Zana’yı hedef alarak küfürlü tezahüratta bulunmasına tepkiler sürüyor.

AKP iktidarının ilk Adalet Bakanı, Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Bursaspor taraftarının küfürlerine maruz kalan Leyla Zana’yı telefonla arayarak dayanışma dileklerini ve desteğini iletti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün, Zana’yı arayarak maruz kaldığı cinsiyetçi saldırı sebebiyle siyasetçiye desteğini ve dayanışma dileklerini iletmişti. Görüşmenin pozitif geçtiği belirtilmişti.

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonuMeral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonu

NE OLMUŞTU?

16 Aralık’ta Bursaspor’un Somaspor’la oynadığı maçta Bursaspor taraftarı, Kürt siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratta bulunmuştu.

Zana’ya yönelik saldırıya siyasetçiler tepki göstermiş, Adalet Bakanlığı konuyla iligili soruşturma başlatmıştı.

