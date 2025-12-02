Lapa lapa kar yağdı: 5 kent beyaza büründü

Yayınlanma:
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar yağışıyla özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.

ERZURUM

Erzurum’da dün akşam başlayan kar yağışı gece boyunca hızlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Palandöken Kayak Merkezi de yağış sonrası sezonu andıran görüntülere sahne oldu.

aa-20251202-39866426-39866425-erzurumda-kar-yagisi.jpg

KARS

Kars’ta ise dünden bu yana aralıklarla devam eden kar, kent yaşamını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları küredi. Sis nedeniyle şehir merkezinde görüş mesafesi zaman zaman düştü. Sarıkamış ve Akyaka ilçeleri ile çevredeki köyler de karla birlikte beyaza büründü.aa-20251202-39866464-39866459-erzurum-kars-ardahan-agri-ve-tuncelide-kar-yagisi-etkili-oldu.jpg

ARDAHAN

Ardahan’da soğuk hava ve kar, hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte buzlanma oluşan bölgelerde sürücüler dikkatli ilerlerken, kentte yer yer sis de etkili oldu.

aa-20251202-39866432-39866427-ardahanda-kar-yagisi-etkili-oldu.jpg

AĞRI

Ağrı’da gece etkili olan sağanak yağmur, sabaha doğru kara dönüştü. Şiddetini artıran yağış nedeniyle yüksek kesimler, şehir merkezi ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler sabah saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.

TUNCELİ

Tunceli’de bazı yüksek bölgelerde kar yağışı görüldü. Kırklar, Meydan ve Munzur dağlarının karla kaplanan zirveleri, kentte kışın gelişini hatırlatan etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

