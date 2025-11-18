KYK burs ödemeleri başladı!

KYK burs ödemeleri başladı!
Yayınlanma:
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ilk kez burs ve öğrenim kredilerine başvuran öğrenciler ödemelerini almaya bugün başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs ve kredi ödemelerine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.

18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da, "8" olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.

İKİ AYLIK ÖDEME YAPILACAK

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.

VGM 2025-2026 burs sonuçları açıklandı! Burs sonucu sorgulama ekranı ve önemli uyarıVGM 2025-2026 burs sonuçları açıklandı! Burs sonucu sorgulama ekranı ve önemli uyarı

2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

