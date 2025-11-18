VGM 2025-2026 burs sonuçları açıklandı! Burs sonucu sorgulama ekranı ve önemli uyarı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için alınan VGM yükseköğrenim burs başvuruları üzerindeki değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Adaylar, başvuru sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerle sorgulayabilirler.

VGM'DEN DOLANDIRICILIĞA KARŞI KRİTİK UYARI: WHATSAPP MESAJLARINA DİKKAT!

VGM, burs sonuçlarının açıklanmasının ardından artabilecek dolandırıcılık faaliyetlerine karşı öğrencilere ve velilere yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, VGM'nin burs kazanan öğrencilerle veya başvuru sahipleriyle kesinlikle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçmediği vurgulandı.

Dolandırıcıların kullanabileceği yöntemlere dikkat çekilen açıklamada, VGM adına hareket ettiğini iddia eden kişilerin;

Hiçbir şekilde belge talep etmediği,

Yeni bir banka hesabı açılmasını istemediği,

Belirli bir hesap numarasına para gönderilmesi gibi taleplerde bulunmadığı önemle bildirildi.

RESMİ KANALLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burslara ilişkin tüm resmi duyuruların, bilgilendirmelerin ve sonuç açıklamalarının yalnızca kurumun resmi web sitesi (vgm.gov.tr) ile kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını bir kez daha hatırlattı. Öğrencilerin ve ailelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu kanallar dışındaki bilgilere, mesajlara veya aramalara itibar etmemeleri büyük önem taşımaktadır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada, Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvurularının değerlendirme sürecinin ise henüz devam ettiği belirtildi. Bu kategorideki başvuru sonuçlarının daha sonraki bir tarihte yine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı kaydedildi.