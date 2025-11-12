Kütahya'da yangın: 5 kişi balkonda mahsur kaldı

Kütahya'da yangın: 5 kişi balkonda mahsur kaldı
Yayınlanma:
Kütahya'da bir apartmanda çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle balkonlara sığınan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki apartmanın ikinci katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın, daire sakinlerinden Murat Can tarafından fark edildi.

EV HALKINI DIŞARI ÇIKARDI

Salondaki alevleri gören Murat Can, hemen eşi ve iki çocuğunu evden dışarıya çıkarmayı başardı. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay’da iki ayrı noktada orman yangını!Hatay’da iki ayrı noktada orman yangını!

5 KİŞİ BALKONLARDAN KURTARILDI

Apartman içerisinde yoğun bir dumanın yayılması üzerine, dairelerinde mahsur kalan 5 kişi balkonlara çıkarak yardım beklemeye başladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bu kişileri itfaiye merdiveni kullanarak güvenli bir şekilde kurtardı.

SON DAKİKA|Kocaeli'deki parfüm deposu yangınıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandıSON DAKİKA|Kocaeli'deki parfüm deposu yangınıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler tamamen kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: Acı haber geldi
Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: Acı haber geldi
Obezite tedavisinde yeni dönem
Obezite tedavisinde yeni dönem