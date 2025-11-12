Kütahya'da yangın: 5 kişi balkonda mahsur kaldı

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki apartmanın ikinci katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın, daire sakinlerinden Murat Can tarafından fark edildi.

EV HALKINI DIŞARI ÇIKARDI

Salondaki alevleri gören Murat Can, hemen eşi ve iki çocuğunu evden dışarıya çıkarmayı başardı. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ BALKONLARDAN KURTARILDI

Apartman içerisinde yoğun bir dumanın yayılması üzerine, dairelerinde mahsur kalan 5 kişi balkonlara çıkarak yardım beklemeye başladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bu kişileri itfaiye merdiveni kullanarak güvenli bir şekilde kurtardı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler tamamen kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.