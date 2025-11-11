Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HIZLI MÜDAHALE FELAKETİ ÖNLEDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

YILDIRIM ORMAN YANGININA NEDEN OLDU

Benzer şekilde Dörtyol ilçesinde de yıldırım düşmesiyle başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.