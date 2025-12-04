Kütahya’da otomobil eve çarptı: 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi eşi hastanede

Kütahya’da otomobil eve çarptı: 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi eşi hastanede
Yayınlanma:
Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin bir eve çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 67 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi, 69 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefa köyünde trajik bir trafik kazası yaşandı. 69 yaşındaki Hasan Hüseyin Kazan'ın idaresindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

kutahya-kaza.jpg
Yaralılardan Naziye Kazan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, kaza yapan araçtaki sürücü ve yolculara müdahale etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 69 yaşındaki sürücü Hasan Hüseyin Kazan ile 67 yaşındaki eşi Naziye Kazan, ambulanslarla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Naziye Kazan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisi ise devam ediyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

