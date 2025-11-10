Kütahya'da kan donduran olay: Bebeğini havalandırma boşluğundan aşağı attı

Kütahya'da, bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen bebek sesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla acil ekipler harekete geçti. İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki apartmana sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu tespit etti.

BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin yaptığı operasyonla havalandırma boşluğundan çıkarılan yeni doğmuş erkek bebek, yaşıyor olarak bulundu ve derhal Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında oturan 20 yaşındaki E.Y., babasının ise 22 yaşındaki M.G. olduğu belirlendi. Anne E.Y.'nin hamileliğini ailesinden gizlediği ve bebeği dün sabah banyoda doğurduktan sonra naylon torbaya koyarak havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi. Anne E.Y., baba M.G. ve aynı dairede kalan iki kadın olayla ilgili gözaltına alındı.