Depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın: Bebek öldü anne hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, bebeğin annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Depremzedeyi konteyner kentten çıkaracaklar: "Ben nereye gideyim?"

1 YAŞINDAKİ M.C.S. HAYATINI KAYBETTİ

Çayır Mahallesi'nde meydana gelen yangın, konteynerin yanında bulunan çadıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangını kontrol altına alırken, yapılan incelemelerde 1 yaşındaki M.C.S. isimli bebeğin dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adıyaman'da depremzedelere tahliye tehdidi: Ya konteyneri boşaltın ya da su ve elektrik yok

BEBEĞİN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bebeğin annesi, yangında yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.C.S.'nin cenazesi, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.