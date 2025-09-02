Depremzedeyi konteyner kentten çıkaracaklar: "Ben nereye gideyim?"

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin yaraları aradan iki buçuk yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen hala sarılmadı.

Birçok depremzede konteyner kentte yaşamaya devam ediyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremin ardından konteyner kente yerleşen ve hak sahibi olmayan depremzedelerin konteyner kenti terk etmesi isteniyor.

DEPREMZEDELERE TEBLİGAT GİTTİ

Depremzedelerden 31 Ağustos 2005 tarihinde gönderilen tebligatla konteyner kenti boşaltmaları istendi.

Konteyner kentten çıkarılacak olan vatandaşlardan biri olan 62 yaşındaki Zeynep Gökciler gidecek yerini olmadığını söyledi.

25 yıl önce eşini kanserden kaybeden Gökciner, yetkilerden yardım bekliyor.

"KİMSEM YOK, BANA BAKAN YOK"

Depremzede Gökciler, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depreminde evim yıkıldı. Hak sahibi değilim ben konteyner kentten de çıkıyorum. Kimsem yok, bana bakan yok. Ben yalnız bir dul kadınım. Rahatsızım. Çocuklarım da var herkes evli barklı, bir oğlum var o da hapiste. Bana bakan eden yok, ben nereye gideyim? Konteyner kentten de çıkaracaklar. Çalışamam hastayım ben, bayılma var.

Param yok, iki ayda bir dulluk maaşı iki bin lira alıyorum. Onu da kiraya mı vereyim? Ben kendim mi yiyeyim? Hapisteki oğluma mı göndereyim? Bana bir iki oda yaptırsalar buraya yerime bir de bir mutfak, bir banyo olsa bana yeter, kafama altına sokarım."