Adıyaman'da depremzedelere tahliye tehdidi: Ya konteyneri boşaltın ya da su ve elektrik yok

Yayınlanma:
Depremin vurduğu Adıyaman'da yaşam mücadelesi veren depremzedeler, şimdi de tahliye tehdidiyle karşı karşıya. Aralarında cihaza bağlı yaşayan hastaların da bulunduğu aileler, Adıyaman Valiliği'nin kendilerine "konteynerleri boşaltmazsanız elektrik ve suyunuzu keseriz" dediğini iddia ederek isyan etti.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen yaraların sarılamadığı Adıyaman'da, konteyner kentte yaşam mücadelesi veren depremzedeler, Adıyaman Valiliği tarafından "konteynerleri boşaltın, yoksa elektrik ve suyunuzu keserim" şeklinde tehdit edildiklerini iddia etti. Ciddi sağlık sorunları olan ve makineye bağlı yaşayan vatandaşlar, okulların açılmasına sayılı günler kala kendilerine gösterilen alternatifin ise "harabe" olduğunu belirterek çaresizliklerini dile getirdi.

"AKŞAMLARI CİHAZA BAĞLI YAŞIYORUM 'NEREYE GİDERSENİZ GİDİN' DİYORLAR"

Depremzedelerin sorunlarını dinlemek üzere bölgeye giden DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, konteyner kent sakinlerinin dramı bir kez daha gözler önüne serildi. Eşi ve dört çocuğuyla konteynerde kalan Ali Geçer, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı:

"Akciğerimin üçte ikisi yok. Şeker, tansiyon, kolesterol hastalığım var. Akşamları cihaza bağlı yaşıyorum. Üç ay önce beyin kanaması geçirdim. Çalışmıyorum, iş yok. Ama hala 'çıkın' diyorlar. 'Nereye giderseniz gidin' diyorlar ve 3-4 gün süre vermişler. Çıkmazsak elektrik ve suyumuzu keseceklerini söylüyorlar."

Konteynerde kalan kadınlar da benzer şekilde dertlerini dile getirdi. Yetkililerin kendilerine alternatif olarak başka bir bölgedeki konteynerleri sunduğunu ancak bu yerlerin hem harabe halde hem de mevcut yaşam alanlarından çok daha küçük olduğunu belirten kadınlar, çocuklarıyla birlikte ne yapacaklarını bilemez halde beklediklerini ifade etti.

BELİRSİZLİK HAKİM

Depremzedelerin iddialarını ve yaşadığı zorlukları kamuoyuna taşıyan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, depremin etkilerinin hala ilk günkü gibi sürdüğünü vurguladı. Bozan, yetkililerin "Konteynerleri boşaltmazsanız, elektriğinizi, suyunuzu keseceğiz" tehdidinde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu kentte kalan yurttaşlara farklı bir konteyner kent önerisi sunulmuş ama o konteyner kentte şu anda burada yaşayan yurttaşların taşınabileceği konteyner yok. En önemlisi, önümüzdeki hafta okullar açılacak. Bu konteyner kentte kalan yurttaşların çocukları buradaki okula gidiyorlar ama Adıyaman'ın öbür ucuna gönderilecek yurttaşlara, öğrencileri ile ilgili, öğrencilerinin okullarıyla ilgili herhangi bir öneri geliştirilebilmiş değil. Biz bugüne kadar Adıyaman'ın, Adıyaman'da yaşayan yurttaşların, depremzedelerin yanlarında olduk, bundan sonra da Adıyaman'a sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

