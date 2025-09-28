Kütahya depremi sonrası Sabiha Gökçen'de uçuşlar durdu!

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği durdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Simav'da saat 13.12'de de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya'da bir deprem daha oldu!Kütahya'da bir deprem daha oldu!

UÇAKLARA DEPREM UYARISI

İstanbul’da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı.

sabiha-gokcen-havalimani-1.jpg

Son dakika | Kütahya 5.4 ile sarsıldı: Deprem İstanbul ve İzmir'i salladıSon dakika | Kütahya 5.4 ile sarsıldı: Deprem İstanbul ve İzmir'i salladı

Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu.

sabiha-gokcen-havalimani-2.jpg

İki uçak pisti pas geçerken yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının anlaşılması üzerine uçuşlar yeniden başladı.

Kaynak:DHA

