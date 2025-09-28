Son dakika | Kütahya 5.4 ile sarsıldı: Deprem İstanbul ve İzmir'i salladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Deprem İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Bursa'da da hissedildi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Kütahya, büyüklüğü ise 5,4.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara ve Ege bölgesinde vatandaşları korkutan deprem için Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 5.3 büyüklüğünde olduğunu bilgisini açıkladı.

AFAD: KÜTAHYA'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

AFAD depremin saat 12.59 da yerin 8.46 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ: 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

AFAD İstanbul dahil birçok kentte hissedilen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken Kandilli depremin 5,5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

3.jpeg

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Kütahya Simav'da saat 12.59'da meydana gelen ve İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedilen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası ilk açıklama!Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası ilk açıklama!

  • Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

ARTÇI DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Kütahya Simav'da 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Deprem saat 13.12'de meydana gelirken derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.

KÜTAHYA, UŞAK, BALIKESİR, BİLECİK

AFAD tarafından yapılan açıklamada merkezi Simav olan deprem Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerinde de hissedildi. Aktarılan bilgilere göre saat 13.23 itibari ile olumsuz bir duruma rastlanmadı. Ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

KÜTAHYA VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın ise herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı.

Işın, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz hemşehrilerim, Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya" ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Deprem sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy'dan kritik uyarı: Bu bir işaret
Deprem sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy'dan kritik uyarı: Bu bir işaret
Kütahya'da bir deprem daha oldu!
Kütahya'da bir deprem daha oldu!
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor