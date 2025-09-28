Son dakika | Kütahya 5.4 ile sarsıldı: Deprem İstanbul ve İzmir'i salladı

İstanbul, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara ve Ege bölgesinde vatandaşları korkutan deprem için Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 5.3 büyüklüğünde olduğunu bilgisini açıkladı.

AFAD: KÜTAHYA'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

AFAD depremin saat 12.59 da yerin 8.46 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ: 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

AFAD İstanbul dahil birçok kentte hissedilen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken Kandilli depremin 5,5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Kütahya Simav'da saat 12.59'da meydana gelen ve İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedilen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi… pic.twitter.com/W7ZlsPKqM5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025

ARTÇI DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Kütahya Simav'da 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Deprem saat 13.12'de meydana gelirken derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.

KÜTAHYA, UŞAK, BALIKESİR, BİLECİK

AFAD tarafından yapılan açıklamada merkezi Simav olan deprem Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerinde de hissedildi. Aktarılan bilgilere göre saat 13.23 itibari ile olumsuz bir duruma rastlanmadı. Ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

KÜTAHYA VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın ise herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı.

Işın, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz hemşehrilerim, Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya" ifadesini kullandı.