Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası ilk açıklama!

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir ile çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 12.59'da gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, yaklaşık 8.46 kilometre derinlikte oldu.

KANDİLLİ 5.5 DEDİ!

Son dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu!

AFAD İstanbul dahil birçok kentte hissedilen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken Kandilli depremin 5,5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

ALİ YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.