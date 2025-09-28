Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası ilk açıklama!

Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası ilk açıklama!
Yayınlanma:
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Simav'da saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir ile çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 12.59'da gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, yaklaşık 8.46 kilometre derinlikte oldu.

kutahya.jpg

KANDİLLİ 5.5 DEDİ!

Son dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu!Son dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu!

AFAD İstanbul dahil birçok kentte hissedilen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken Kandilli depremin 5,5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

kandillii.jpg

ALİ YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

aliyerlikaya.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Deprem sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy'dan kritik uyarı: Bu bir işaret
Deprem sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy'dan kritik uyarı: Bu bir işaret
Kütahya'da bir deprem daha oldu!
Kütahya'da bir deprem daha oldu!
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor