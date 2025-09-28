Kütahya'da bir deprem daha oldu!

Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD: Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13:12'de bir deprem daha meydana geldi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Bursa, Yalova ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de hissedildi.

kutahyaaa.jpg

KANDİLLİ 5.5 OLARAK AÇIKLADI!

AFAD İstanbul dahil birçok kentte hissedilen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken Kandilli depremin 5,5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

kandillii-001.jpg

BURSA, YALOVA VE BANDIRMA’DA DA HİSSEDİLDİ!

Evlerdeki ve mağazalardaki avizeler sarsıntıyla birlikte sallanırken, yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları panikle dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonunda bekledi. Deprem sırasında dışarıda olan ve sarsıntıyı hissetmeyenler ise günlük yaşamlarına devam etti.

depremm-1.jpg

PREFABRİK EVLER SALLANDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise 5.4 büyüklüğündeki depremle birlikte, prefabrik evlerin salladığı görüldü.

depremm-3.jpg

depremm-2.jpg

BİR DEPREM DAHA OLDU!

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 13:12'de 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğinin bilgisi paylaşıldı.

kandilli4.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi - DHA

