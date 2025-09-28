Kütahya'da bir deprem daha oldu!

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Bursa, Yalova ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası ilk açıklama!

KANDİLLİ 5.5 OLARAK AÇIKLADI!

AFAD İstanbul dahil birçok kentte hissedilen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken Kandilli depremin 5,5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

BURSA, YALOVA VE BANDIRMA’DA DA HİSSEDİLDİ!

Evlerdeki ve mağazalardaki avizeler sarsıntıyla birlikte sallanırken, yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları panikle dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonunda bekledi. Deprem sırasında dışarıda olan ve sarsıntıyı hissetmeyenler ise günlük yaşamlarına devam etti.

PREFABRİK EVLER SALLANDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise 5.4 büyüklüğündeki depremle birlikte, prefabrik evlerin salladığı görüldü.

BİR DEPREM DAHA OLDU!

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 13:12'de 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğinin bilgisi paylaşıldı.