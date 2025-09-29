Kütahya depremi sonrası kritik soru: Marmara depremini tetikler mi? Uzmanı açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika | Kütahya 5.4 ile sarsıldı: Deprem İstanbul ve İzmir'i salladı

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Simav'da saat 13.12'de de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

19.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 11,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ERSOY: SADECE HİSSEDİLEBİLİR

Ekol TV yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları söyledi:

Batı Anadolu'daki fayların deprem oluşturma mekanizmaları çok farklı. Dolayısıyla Simav civarındaki bu aktif oluşumun yani deprem fırtınasının, Marmara'daki bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Ama hissedebiliyoruz. Nitekim dün depremden sonra İstanbul çevresinde hissedilenler olmuştu. Bu büyüklükteki bir depremin İstanbul'un yapısına bir zarar vermesi mümkün değil, sadece hissedilebilir.

"ALTINDAKİ ALÜMİNYUM ZEMİNDE BU ŞİDDET ARTIYOR"