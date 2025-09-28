Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Evine güvenmeyen birkaç gece dışarıda kalsın

Bugün saat 12.59'da meydana gelen ve geniş bir coğrafyada hissedilen depremin merkez üssü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kütahya olarak duyuruldu. Başkanlık, depremin büyüklüğünü 5.4, yerin altındaki derinliğini ise 8.46 kilometre olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak bildirdi.

"SINDIRGI VE SİMAV KIRIĞI BİR BÜTÜN OLARAK İŞLİYOR"

Halk TV canlı yayınında Gülşah Ekinci'nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu depremin 10 Ağustos'ta Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremle ilişkili olduğunu söyledi. Ercan, "İlişkili çünkü aynı kırığın üzerinde yer alıyor. Simav kırığının üzerinde yer alıyor. Sındırgı depremleri olduğundan beri artçı depremler bir türlü bitmedi ve hemen birkaç gündür depremler güneydoğuya doğru kaydı. Yani Simav'ın olduğu yerde 4'lük, 4.4'lük, 4.5, 4.6'lık öncü depremler oldu" dedi. Bu durumun Simav-Sındırgı kırığı üzerindeki büyük gerginlik birikimini gösterdiğini belirten Ercan, fayın bu gerginliği bir türlü atamadığını ifade etti.

Son dakika | Kütahya 5.4 ile sarsıldı: Deprem İstanbul ve İzmir'i salladı

"KESTİRMEK ŞU AN İÇİN ÇOK ZOR"

Depremin niteliği hakkında değerlendirmede bulunan Ercan, "Bugün de 5.4 büyüklüğünde, tahmin ediyorum ana deprem oldu. Şimdi 'tahmin ediyorum' diyorum çünkü bunu kestirmek zor. Şu an için çok zor" ifadelerini kullandı.

Bölgenin 2011 yılında 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını hatırlatan Ercan, "Dolayısıyla burada 5.9 ya da 6'lık bir deprem bekleme olasılığı var mıdır? Bu bilimsel olarak vardır. Ama gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi, bu konuda kimsenin bir şey söylemesi olasılığı yok" diyerek kesin bir tahminden kaçındı.

YIKIM BEKLENTİSİ VE ARTÇI SARSINTILAR

Prof. Dr. Ercan, 5.4 büyüklüğündeki bir depremin bölgede yıkıcı olmaması gerektiğini, çünkü yıkım eşik değerinin 5.7-5.8 civarında olduğunu belirtti. Ercan, "Tahmin ediyorum bazı kötü yapılmış yapılarda duvar çatlamalarına, minarelerin çatlamalarına ve duvar yıkılmalarına neden olabilmiş olabilir. Özellikle köyde, taş evlerin bulunduğu yerde kısmen yıkılmalar, ağır yıkılmalar gibi olaylarla karşılaşılabilir. Can kaybının olmaması lazım zaten. 5.4 büyüklüğündeki bir depremde eğer can kaybı varsa ülkenin durumu çok kötü demektir" dedi.

Meydana gelen depremin artçılarının süreceğini belirten Ercan, bu artçıların 4.4 ile 4.7 büyüklüğüne kadar varabileceğini ve en az bir ay devam edeceğini söyledi.

"YAPISINA GÜVENMEYENLER BİRKAÇ GÜN DIŞARIDA KALMALI"

Bölgedeki halkın Sındırgı depremi nedeniyle zaten tedirgin olduğunu belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, vatandaşlara önemli bir tavsiyede bulundu. Ercan, "Ben bir deprem bilimci, jeofizik mühendisi olarak benim önerim, eğer evlerine güvenmiyorlarsa bu akşam birkaç akşam çadırlarda, dışarıda kalsınlar. Hava şu anda zaten gayet uygun. Ya da arabalarında kalsınlar. Eğer çok tedirginlerse... Bir tek bu gece değil, birkaç gün evlerine girmemelerini öneririm" şeklinde konuştu.

Ercan, bu konuda nihai kararı valilik ve kaymakamlık gibi resmi kurumların vereceğini ancak bilimsel önerisinin bu yönde olduğunu vurgulayarak, "Depremden korunmanın tek çaresi sağlam yerde, sağlam evde oturmaktır" sözleriyle