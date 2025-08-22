Kuşadası’nda dehşet anları! Tartıştığı taksiciyi öldürdü

Kuşadası’nda dehşet anları! Tartıştığı taksiciyi öldürdü
Yayınlanma:
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tartışma yaşadığı seyyar parfümcü Sercan G. tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcan yaşamını yitirdi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen seyyar parfümcü Sercan G., taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Vural İ., Karaova Mahallesi’ne müşteri götürdü. Sercan G. ise, motosikletiyle İşcan’ı takip etti. Sercan G., Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı.

kusadasinda-bicakli-saldiriya-ugrayan-t-876243-260317.jpg

TAKSİ ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI!

Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun birçok yerinden yaralanan İşcan, araç telsiziyle durumu duraktaki arkadaşlarına haber verdi. İhbar üzerine ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İşcan, yapılan bütün müdahalelere kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sercan G, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sercan G.’nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

kusadasinda-bicakli-saldiriya-ugrayan-t-876244-260317.jpg

Kaynak:DHA

