Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu: Güvenlik görevlisi bıçaklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi bıçaklandı.
Olay, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının önünde meydana geldi.
Park edilmiş halde duran bir araç araçtaki kadın ile erkek tartışmaya başladı.
KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ
Tartışma hızla şiddetlenip kavgaya dönüşürken fabrikanın güvenlik görevlisi Fatih Ç'nin, olayı fark ederek çiftin yanına gitti.
Çift kavga etmeye başlayınca Fatih Ç. araya girerek ayırmaya çalıştı.
Ancak yaşanan arbedede güvenlik görevlisi bacağından yaralandı.
KAVGA EDEN ÇİFT OLAY YERİNDEN KAÇTI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı görevli , ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga eden çift ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.