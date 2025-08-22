Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu: Güvenlik görevlisi bıçaklandı

Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu: Güvenlik görevlisi bıçaklandı
Yayınlanma:
Bursa'da güvenlik görevlisi Fatih Ç. bir kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi bıçaklandı.

Olay, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının önünde meydana geldi.

Park edilmiş halde duran bir araç araçtaki kadın ile erkek tartışmaya başladı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ

Tartışma hızla şiddetlenip kavgaya dönüşürken fabrikanın güvenlik görevlisi Fatih Ç'nin, olayı fark ederek çiftin yanına gitti.

Çift kavga etmeye başlayınca Fatih Ç. araya girerek ayırmaya çalıştı.

Ancak yaşanan arbedede güvenlik görevlisi bacağından yaralandı.

KAVGA EDEN ÇİFT OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı görevli , ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga eden çift ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi