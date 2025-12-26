Van için hedef yılbaşında 1 milyonu bulmak

Van için hedef yılbaşında 1 milyonu bulmak
İran'dan Van'a bu yıl gelen turist sayısı 710 bin 266 oldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yılbaşı ile beraber hedeflerinin 1 milyona ulaşması olduğunu açıkladı.

İranlı turistler, alışveriş ve eğlence için Van’ı tercih ediyor. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı ile mart ayında yeniden başlayan Van-Tahran tren seferleri sayesinde, geçen yılın ilk 11 ayında 675 bin 322 İranlı turist kente giriş yaptı.

Bu yıl aynı dönemde sayı 710 bin 266’ya yükseldi. Kente bu yılın ilk 11 ayında gelen İranlı turistlerin 695 bin 549’u Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, 14 bin 717’si ise tren seferleriyle geldi. Yılbaşını kentte geçirmek isteyen İranlı turistler de kentteki otellere rezervasyon yaptırmaya başladı.

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlı turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Geçen yıla göre ilimize 34 bin 944 turist daha fazla geldi. Bu yıl için 1 milyon hedefimiz vardı. Belki yıl sonuna kadar bu rakama ulaşamayız ama hedefe çok yaklaşmış olacağız. İranlı turistlerin Van’ı tercih etmesinde yakın mesafe ve halkımızın misafirperverliği etkili. Gelen misafirlerimiz kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

ALIŞVERİŞ FESTİVALİ DÜZENLENECEK

2026 yılının Mart ayındaki Nevruz (Newroz) Bayramı tatiline denk gelecek şekilde alışveriş festivali düzenlemeyi planladıklarını da belirten Fevzi Çeliktaş, “Festival süresince alışveriş, kültürel ve sosyal etkinlikler olacak. Mağazalar indirimler yapacak. Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlence mekanlarımız hazırlıklarını tamamladı. İranlı misafirlerimiz yeni yılda bol bol alışveriş yapıp eğlenecek" dedi.

"VAN’I ÇOK SEVDİK"

Trenle kente gelen bir İranlı turist, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van’ı tercih ettik. Van’ı ve insanlarını çok seviyoruz. Yılbaşında alışveriş yapıp eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

