Midesinde 9 pil 3 jilet çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevinde bulunan 28 yaşındaki bir mahkum, intihar girişimi sonrasında ilk müdahale için Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan fiziki muayene ve çekilen röntgen filmleri sonucunda, şahsın midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine hasta, ileri tetkik ve müdahale amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

CERRAHİ MÜDAHALE VE MEVCUT DURUM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan ve ekibi, hastayı vakit kaybetmeden endoskopik müdahaleye aldı. Operasyon neticesinde mahkumun midesinde bulunan 9 adet pil başarılı bir şekilde çıkarıldı. Yapılan kontrollerde hastanın ayrıca poşet içerisine sarılmış 3 adet jilet yuttuğu belirlendi. Jiletlerin doğal yollarla vücuttan atılmasının beklendiği ifade edilirken, hasta hastanede yakın takibe alındı.

"KİMYASAL YANIK RİSKİ ÖNLEDİ"

Operasyonun detaylarına ve alınan tıbbi kararlara ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, müdahale planının görüntüleme bulgularına ve hastanın genel durumuna göre şekillendiğini belirtti.

Pillerin oluşturduğu hayati riske dikkat çeken Aslan, şu değerlendirmede bulundu:

“Midede bulunan 9 adet kalem pili endoskopik yöntemle tek tek çıkardık. Pillerin mide içinde kalması durumunda kimyasal yanık, kanama ve mide delinmesi gibi ciddi riskler söz konusuydu. Pil sayısının fazla olması bu riskleri daha da artırıyordu. Jiletler için ise mideyi geçtikten sonra bağırsakta sabitlenmemişse ve hastada acil bir belirti yoksa kontrollü şekilde doğal yoldan atılması tercih edilebilir. Bu karar, hastanın anlık durumu ve görüntüleme bulgularına göre verilmiştir.”