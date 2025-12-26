'Görüşeceğiz' diye eve çağırdığı kadını katletti!

Yayınlanma:
Karaman’da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çetinkaya’yı "avukatla görüşeceğiz" diyerek eve çağıran Mithat Çetinkaya, 22 yaşındaki genç kadını boğarak öldürdükten sonra aynı evde intihar etti.

Karaman'da dün akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan ve bir süredir ailesiyle yaşayan Fatma Çetinkaya, eşi Mithat Çetinkaya tarafından telefonla arandı. Anlaşmalı boşanma davası süreciyle ilgili avukatla görüşeceklerini ve öncesinde bazı detayları konuşmaları gerektiğini öne süren Mithat Çetinkaya, eşini eve gelmeye ikna etti. İki çocuk annesi genç kadın, son bir kez konuşmak amacıyla eski evine gitti.

eve-cagirdigi-bosanma-asamasindaki-esini-1081049-320834.jpg

POLİS VE İTFAİYE EVE GİRDİĞİNDE ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Kızlarından uzun süre haber alamayan ve telefonla ulaşamayan ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine belirtilen adrese emniyet ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evin içerisinde Fatma Çetinkaya ve Mithat Çetinkaya'nın cansız bedenlerini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda, Mithat Çetinkaya’nın eşini boğarak hayatına son verdiği, ardından ise tavana bağladığı iple intihar ettiği saptandı.

İKİ ÇOCUK ÖKSÜZ VE YETİM KALDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Henüz 22 yaşında olan Fatma Çetinkaya ve 24 yaşındaki Mithat Çetinkaya’dan geriye biri bebek yaşta iki çocuk kalırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

