Eski sevgilisini markette darbetmişti: Dehşet saçan saldırgan bu kez tutuklandı!

Yalova'da, markette çalışan eski kız arkadaşı N.T.'yi çalıştığı iş yerinde darbeden ve olaya müdahale eden bir müşteriyi bıçaklayan A.Y. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

18 Ağustos’ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana gele olayda, A.Y., eski sevgilisi olan N.T. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI KADINA TOKAT ATTI

A.Y. bu sırada marketin önünde N.T.’ye tokat attı.

Bunun üzerine marketin içine kaçan ve çevresindekilerden yardım isteyen N.T.’nin peşinden gidip yakalayan A.Y., tekme ve yumruklarla kadını darbetmeye başladı.

ARAYA GİREN MÜŞTERİYİ BIÇAKLADI

Emin E. isimli şüpheli bu sırada kendisini engellemeye çalışan bir müşteriyi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.Y.'i gözaltına aldı. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. A.Y. hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta olduğu tespit edilen şüpheli yeniden gözaltına alındı.

BU KEZ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y. adliyeye sevk edildi. A.Y. bu kez çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.