Külliyede halef-selef gibi görüşme! Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'dan ayaküstü mini sohbet

Dün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken görüşme yaşandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Son günlerde “Babacan yeniden ekonominin başına mı geçecek?” kulisleri konuşulurken, görüşme 'halef-selef' yorumlarına yol açtı.

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, dikkat çeken karelerin ve buluşmaların yaşanmasına neden oldu. Resepsiyonda dikkat çene en önemli konu Bahçeli'nin katılmaması oldu.

BAHÇELİ YALNIZ BIRAKTI

Külliye'de Erdoğan'ın daveti üzerine resepsiyonda CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'den kimse katılmazken, ittifak ortağı MHP'den de kimsenin yer almaması dikkat çekti. Sabah saatlerinde Anıtkabir'de düzenlenen törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılmaması, akşam saatlerinde düzenlenen resepsiyona da MHP'den kimsenin katılmaması akıllara soru işaretlerini getirdi.

Külliye'de dikkat çeken resepsiyon! Babacan ve Davutoğlu var MHP'den kimse yokKülliye'de dikkat çeken resepsiyon! Babacan ve Davutoğlu var MHP'den kimse yok

HALEF-SELEF GİBİ GÖRÜŞME

Resepsiyonun en dikkat çeken buluşmalarından biri ise Ali Babacan ile mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında yaşandı.

Ayaküstü kısa süren sohbetin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak görüşme, Ankara kulislerinde dolaşan dedikoduların ardından gelince akıllarda soru işaretleri de eksik olmadı.

Son günlerde bazı çevrelerde 'Babacan yeniden ekonominin başına getirilebilir' iddiaları konuşulurken, iki ismin Cumhurbaşkanlığı’nda aynı karede yer alması bu söylentilere yeni bir boyut kazandırdı.

AKP'DEKİ ALİ BABACAN SENARYOSU

Bir süredir dolaşan kulislere son olarak gazeteci Nuray Babacan değinmişti. Babacan'ın son yazısında AKP içindeki kanamayı durdurmak için yeni isimlere ihtiyaç olunduğu, Şimşek'in havlu atması olasılığına karşın partide Ali Babacan ve ekibini hayal edenlerin olduğunu aktarmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

