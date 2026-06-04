Küçükçekmece'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile 221. Sokak bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. yönetimindeki 34 PMG 924 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada karşısına çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce refüje çıkarak yön tabelasına çarptı. Tabelayı deviren araç daha sonra karşı şeride geçerek seyir halindeki 34 NL 6557 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Tarık Ziyad Bilgiçoğlu, kullandığı 34 MTP 147 plakalı motosikletten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. (AA)