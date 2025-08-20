Korkunç kazada 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Konacık'tan Gümbet Mahallesi yönüne giden O.Y.'nin (20) kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ekmekci'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 78 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ekmekci ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ!
Burada tedaviye alınan Ekmekci, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis hafif ticari araç sürücüsü O.Y.'yi gözaltına aldı.
Kaynak:DHA