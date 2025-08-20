Korkunç kazada 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi!

Korkunç kazada 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi!
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Emine Ekmekci’ye araba çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Konacık'tan Gümbet Mahallesi yönüne giden O.Y.'nin (20) kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ekmekci'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 78 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ekmekci ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

hafif-ticari-aracin-carptigi-kadin-oldu-874156-259659.jpg

HAYATINI KAYBETTİ!

Burada tedaviye alınan Ekmekci, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis hafif ticari araç sürücüsü O.Y.'yi gözaltına aldı.

Otomobil alt geçidin duvarına çarptı: Yaralılar varOtomobil alt geçidin duvarına çarptı: Yaralılar var

Borsada dalgalı seyir: Bazı endeksler dibe vurduBorsada dalgalı seyir: Bazı endeksler dibe vurdu

hafif-ticari-aracin-carptigi-kadin-oldu-874155-259659.jpg

Kaynak:DHA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı