Borsada dalgalı seyir: Bazı endeksler dibe vurdu
New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı toplantı tutanakları öncesinde güne dalgalı bir başlangıç yaptı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 44.981,83 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.406,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 azalarak 21.249,42 puana geriledi.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizliğin sürdüğü ortamda, yatırımcıların dikkati Fed'in toplantı tutanakları ile ABD’li perakende şirketlerinin bilançolarına çevrilirken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi, bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz ayında yaptığı toplantıya ait tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını belirtti.

Öte yandan, tarifelerin fiyat artışlarına yol açabileceği endişesiyle tüketici güveninin zayıfladığı bir dönemde, Amerikalı tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ABD'li perakende şirketlerinin bilançolarını takip etmeye devam ediyor.

Bu şirketlerden biri olan Target, ikinci çeyrekte satışlarının düştüğünü bildirirken daha önce aşağı yönlü revize ettiği bu yıla ilişkin tahminlerini korudu. Aynı zamanda üst yönetici değişikliğine giden şirketin hisseleri 8'in üzerinde değer kaybetti.

Bir diğer perakende şirketi Lowe's ise yıllık satış tahminini yükseltirken Foundation Building Materials'ı 8,8 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Şirketin hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Kozmetik şirketi Estee Lauder'in hisseleri ise yıllık kar tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası 2'nin üzerinde düştü.

