Otomobil alt geçidin duvarına çarptı: Yaralılar var

Yayınlanma:
Kütahya’da kontrolden çıkan bir otomobilin alt geçidin duvarına çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Eskişehir yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen otomobil, sürücüsü A.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçidin duvarına çarptı.

kutahyakaza1.jpg

Araçta bulunan M.A. ve A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kutahyakaza2.jpg

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

kutahyakaza3.jpg

Kaynak:DHA

