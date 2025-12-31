Kopan elektrik teli üzerine düştü montu alev aldı!
Mardin’de kopan elektrik teli 3 kişinin üzerine düştü. Telin düşmesi nedeniyle bir kişinin montu alev aldı.
Mardin Nusaybin'de ilçesinde, bir elektrik telinin koparak sokaktan geçenlerin üzerine düşmesi paniğe neden oldu. Olayda bir kişinin montu tutuşurken, telden çıkan kıvılcımlar sokağa saçıldı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KOPAN TEL PANİĞE NEDEN OLDU
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, park ettikleri araçtan inen 4 kişilik bir aileden 3’ünün üzerine kopan elektrik teli düştü.
MONTU ALEV ALDI
Telin çarpması sonucu bir kişinin montu alev alırken, peş peşe kıvılcımlar etrafa yayıldı. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçışırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.