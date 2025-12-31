Tutuklu Belediye Başkanı İnan Güney’den yeni yıl mesajı: Yüreğim buruk ama…

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevinden bir yeni yıl mesajı paylaştı. Mesajında, ailesinden ve Beyuoğlu’ndan ayrı olduğu için yüreğinin buruk olduğunu aktaran Güney, yeni yıl temennilerini kaleme aldı.

İnan Güney'den kızına duygusal mesaj

"YÜREĞİM BURUK"

Sözlerine “Beyoğlu ailem; Aylardır sizlerden, ailemden, Beyoğlu’ndan ayrıyım” ifadeleriyle başlayan Güney, “31 Aralık gecesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi sizlerle birlikte olamayacağım için yüreğim buruk. Ama nerede olursak olalım, biliyorum ki hepimizin yeni yıl dileği ortak” sözlerini sarf etti.

“İNANIYORUM Kİ 2026 YILINDA KAVUŞACAĞIZ”

Güney, sözlerinin devamında “Yeni yıl demek benim için yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar demek, geleceğe dair umudu büyütmek demek.” derken “Gönülden inanıyorum ki 2026 yılında kavuşacağız” ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu’na ve tüm ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk dilediğini belirten İnan Güney, ifadelerini “2026 adaletin, barışın ve özgürlüğün topraklarımızda filizlendiği bir yıl olsun. Sevgi ve hasretle…” sözleriyle noktaladı.

19 AĞUSTOS’TA TUTUKLANMIŞTI!

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında 19 Ağustos günü tutuklanmıştı. Güney ile birlikte 16 kişi de tutuklanırken 27 kişi ise imza verme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.