İnan Güney'den kızına duygusal mesaj

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 Ağustos'ta beraberindeki 43 kişiyle beraber gözaltına alındı.

Güney, 19 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İnan Güney’den 'Silivri’de 100 gün' mektubu: Canını en çok yakan şeyi açıkladı

Yaklaşık 5 aydır tutuklu olan Güney, sosyal medya hesabından kızı Zeynep Güney'in çizdiği resmi paylaşarak için duygusal bir paylaşımda bulundu.

"YÜREĞİMDEKİ ÖZLEM BİR AN BİLE AZALMIYOR"

İnsanların her türlü zorluğa alıştığını ancak evlatlarından ayrı kalmaya alışamadığını belirten Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Zeynom, en küçüğüm çizmiş.

Her görüş günümüzde ellerimizi böyle birleştirebiliyoruz camdan.

Sanki o kalın cam yok oluyor biz dokundukça.

Her zorluğa alışıyor insan, ama evlatlarından ayrı kalmaya alışamıyor, yüreğimdeki özlem bir an bile azalmıyor.

Küçücük yaşında büyük bir olgunlukla otobüsün üzerinden insanlara seslenişin, 'Babam bizi asla yalnız bırakmadı bırakmayacak' deyişin aklımdan hiç çıkmıyor Zeyno’m.

Söz veriyorum küçüğüm yakında ellerimiz tekrar birleşecek ve ben sizi asla yalnız bırakmayacağım.

Sizi çok seviyorum, çok özlüyorum."