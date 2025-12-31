Bursa'da ruhsatsız ilaç operasyonu: Yüz binlerce ele geçirildi

Yayınlanma:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak ilaç ve gıda ürünlerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonda binlerce ürüne el koydu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, "zehirli madde imal ve ticareti" ile "eczane dışında satışı yasak olan ilaçlar" üzerine yürüttüğü teknik takip sonucu bir işletmeyi mercek altına aldı. Toplum sağlığını tehdit eden bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapıldığına dair şüphelerin artması üzerine belirlenen adrese operasyon için düğmeye basıldı.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜN SAYISI ŞAŞIRTTI

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda, yasal olarak sadece eczanelerde bulunması gereken ancak kaçak yollarla piyasaya sürülen tam 246 bin 886 adet ilaç ele geçirildi. Ayrıca, içeriği şüpheli görülen 1.294 adet enerji içeceği ile 120 kutu cinsel gücü artırıcı ürüne de imha edilmek üzere el konuldu. Operasyonun büyüklüğü, kaçak ilaç ticaretinin ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Baskın sırasında işletme sahibi olduğu belirlenen Y.A. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından işlem başlatılan şüpheli ile ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

