İstanbul Valiliğinden 9 ilçeye kar uyarısı!
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerini paylaşarak kenti etkisi altına alan soğuk havanın akşam saatlerinden itibaren yeniden kar yağışına dönüşeceğini duyurdu. Valilik, özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer alan 9 ilçeye yönelik kritik uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul genelinde etkili olan yağışlı havanın gün içinde kısa bir ara verdiği ancak akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde tekrar başlayacağı belirtildi. Kar yağışının özellikle yarın sabaha karşı yoğunluğunu artırması ve öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli bir şekilde devam etmesi öngörülüyor.

KAR ÖRTÜSÜ BEKLENEN KRİTİK İLÇELER

Yağışın kentin tamamında etkili olması beklense de, özellikle 9 ilçenin kuzey ve yüksek kesimlerinde yerde kar örtüsü oluşacağı tahmin ediliyor. Valiliğin özellikle dikkat çektiği bölgeler şunlar: Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik (yüksek kesimler), Sarıyer (kuzeyi) ve Arnavutköy ile çevresi.

İstanbul'da lapa lapa kar yağışının tarih ve saatini açıkladıİstanbul'da lapa lapa kar yağışının tarih ve saatini açıkladı

ULAŞIM VE BUZLANMA UYARISI

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin ulaşımda yaşanabilecek aksamaları göz önünde bulundurarak kış donanımlı araçlarla yola çıkmaları ve zorunlu haller dışında toplu taşımayı tercih etmeleri önerildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

