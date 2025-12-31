İstanbul Valiliğinden 9 ilçeye kar uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul genelinde etkili olan yağışlı havanın gün içinde kısa bir ara verdiği ancak akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde tekrar başlayacağı belirtildi. Kar yağışının özellikle yarın sabaha karşı yoğunluğunu artırması ve öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli bir şekilde devam etmesi öngörülüyor.

KAR ÖRTÜSÜ BEKLENEN KRİTİK İLÇELER

Yağışın kentin tamamında etkili olması beklense de, özellikle 9 ilçenin kuzey ve yüksek kesimlerinde yerde kar örtüsü oluşacağı tahmin ediliyor. Valiliğin özellikle dikkat çektiği bölgeler şunlar: Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik (yüksek kesimler), Sarıyer (kuzeyi) ve Arnavutköy ile çevresi.

ULAŞIM VE BUZLANMA UYARISI

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin ulaşımda yaşanabilecek aksamaları göz önünde bulundurarak kış donanımlı araçlarla yola çıkmaları ve zorunlu haller dışında toplu taşımayı tercih etmeleri önerildi.