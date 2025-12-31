Elektrik sayaçlarında yeni dönem duyuruldu! 4 milyonu değişecek

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe dijitalleşme, şebeke esnekliği ve bu alandaki son çalışmaları anlattı.

Dönüşüm çerçevesinde, sayaçların tüketicilere herhangi bir maliyet yansıtılmadan yenileneceğini belirten Erdoğan, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) uyumlu sayaçların şebeke yatırımının bir parçası olduğunu, bu dönüşümün, dağıtım şirketlerinin yatırım planları çerçevesinde hayata geçirileceğini aktardı.

"SAYAÇLAR İÇİN TÜKETİCİLER HİÇBİR BEDEL ÖDEMEYECEKLER"

Hüseyin Erdoğan, MASS ile uyumlu sayaç dönüşümüne, 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacağını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Sayaçlar için tüketiciler hiçbir bedel ödemeyecekler. Bu sayaçlar bireysel bir değişim değil, doğrudan şebeke yatırımının bir parçası. Dağıtım şirketleri bu dönüşümü kendi yatırım planları kapsamında gerçekleştirecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu konuda gerekli usul ve esasları yayımladı. İlk etapta ortak pano bulunan alanlarda ve yıllık tüketimi 10 megavatsaatin, yani 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç dönüşümü başlayacak. 2026 yılı içinde yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu sayaçlarla değiştirilmesini öngörüyoruz. Bu sürecin hızı, sayaç üreticilerimizin üretim kapasiteleriyle de doğrudan bağlantılı. MASS sadece bir sayaç değişimi değil, bir sistem dönüşümüdür. Bu çalışma başlangıçta bir AR-GE projesiydi ve artık somut çıktılarını görmeye başladık. Hedefimiz, sayaçlarda kullanılan kritik bileşenlerin de yerli üretimle karşılanmasıdır ve bu yönde çalışmalarımız sürüyor."

"TRAFOLARDA AŞIRI YÜKLENMELER YAŞADIK"

1 Ocak itibarıyla yeni tarife dönemine girileceğini belirten Erdoğan, elektrik dağıtım sektörünün hem klasik yatırım hem de akıllı şebeke dönüşümü açısından yeni bir faza geçtiğini aktardı.

Erdoğan, yeni tarife döneminde, bugüne kadar yaptıkları yatırımların çok daha fazlasını yapmak için hazırlık içinde olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: