Elektrik sayaçlarında yeni dönem duyuruldu! 4 milyonu değişecek

Elektrik sayaçlarında yeni dönem başlıyor. 1 Mart 2026’dan itibaren 4 milyon sayaç, tüketicilere ek ücret yansıtılmadan Milli Akıllı Sayaç Sistemi’ne (MASS) uygun olarak değiştirilecek.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe dijitalleşme, şebeke esnekliği ve bu alandaki son çalışmaları anlattı.

Dönüşüm çerçevesinde, sayaçların tüketicilere herhangi bir maliyet yansıtılmadan yenileneceğini belirten Erdoğan, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) uyumlu sayaçların şebeke yatırımının bir parçası olduğunu, bu dönüşümün, dağıtım şirketlerinin yatırım planları çerçevesinde hayata geçirileceğini aktardı.

EFT ve havale işlemlerinde yeni döneme 5 gün kaldı! Tek tek sorulacak... İşte yeni kurallarEFT ve havale işlemlerinde yeni dönem!

"SAYAÇLAR İÇİN TÜKETİCİLER HİÇBİR BEDEL ÖDEMEYECEKLER"

Hüseyin Erdoğan, MASS ile uyumlu sayaç dönüşümüne, 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacağını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Sayaçlar için tüketiciler hiçbir bedel ödemeyecekler. Bu sayaçlar bireysel bir değişim değil, doğrudan şebeke yatırımının bir parçası. Dağıtım şirketleri bu dönüşümü kendi yatırım planları kapsamında gerçekleştirecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu konuda gerekli usul ve esasları yayımladı. İlk etapta ortak pano bulunan alanlarda ve yıllık tüketimi 10 megavatsaatin, yani 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç dönüşümü başlayacak. 2026 yılı içinde yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu sayaçlarla değiştirilmesini öngörüyoruz. Bu sürecin hızı, sayaç üreticilerimizin üretim kapasiteleriyle de doğrudan bağlantılı. MASS sadece bir sayaç değişimi değil, bir sistem dönüşümüdür. Bu çalışma başlangıçta bir AR-GE projesiydi ve artık somut çıktılarını görmeye başladık. Hedefimiz, sayaçlarda kullanılan kritik bileşenlerin de yerli üretimle karşılanmasıdır ve bu yönde çalışmalarımız sürüyor."

"TRAFOLARDA AŞIRI YÜKLENMELER YAŞADIK"

1 Ocak itibarıyla yeni tarife dönemine girileceğini belirten Erdoğan, elektrik dağıtım sektörünün hem klasik yatırım hem de akıllı şebeke dönüşümü açısından yeni bir faza geçtiğini aktardı.

Erdoğan, yeni tarife döneminde, bugüne kadar yaptıkları yatırımların çok daha fazlasını yapmak için hazırlık içinde olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan klasik şebeke yatırımları devam edecek, diğer taraftan hizmet kalitesini artırmak, kesinti sürelerini ve sıklığını azaltmak için akıllı şebeke dönüşümü daha belirgin hale gelecek. 2025 yazı çok sıcak geçti ve daha önce hiç karşılaşmadığımız şekilde trafolarda aşırı yüklenmeler yaşadık. Elektrikli araç şarj altyapısına yönelik talep çok hızlı arttı ve buna bağlı olarak şebekenin genişletilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu gelişmeler bize yeni ödevler getirdi. 2026 yazına girerken trafo ve şebeke planlamalarımızı bu tecrübelerden çıkardığımız derslerle yeniden yapacağız. Beşinci tarife döneminin temel yaklaşımı Dağıtım 2.0 olacak. Bu yaklaşım; akıllı, dirençli, esnek, kullanıcı odaklı ve daha dinamik planlama anlayışına sahip bir şebekeyi ifade ediyor. 2026’dan itibaren elektrik dağıtım sektöründe bu yeni vizyonun sahaya yansımasını net şekilde göreceğiz."

