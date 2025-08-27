Konya’da vahşet! Balkona tırmanıp eve girdi: Genç kadına dehşeti yaşattı

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında korkunç bir olay meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, balkona tırmanarak eve girdi. Gelen sesleri duyarak uyanan Hatice Kar (37), şahısla karşılarken odadan dışarı çıkmak isteyen kişi, yanındaki bıçakla Kar'a saldırdı.

KADINI BIÇAKLA YARALADI!

Hatice Kar’ı, boğazı, bacağı ve elinden yaralayan saldırgan evdeki çocukların çığlıklarını duyarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Kar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri tarafından saldırganın yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

