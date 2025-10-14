Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Onlarca yaralı var

Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Onlarca yaralı var
Yayınlanma:
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Konya'da Kadınhanı- Polatlı yolu Yaylayaka Mahallesi yakınlarında, saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre tarım işçilerini taşıyan Ali Akbaş idaresindeki 42 GEK 13 plakalı minibüs, Burak Apalı kontrolündeki 42 VL 799 plakalı otomobille çarpıştı.

konya-kadinhani-kaza.jpg

KAZA SONUCU 18 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından savrulan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücüler Burak Apalı, Ali Akbaş ile Sevgi Gündüz (40), Döndü Oflaz (51), Arafa Oflaz (16), Hatice Oflaz (38), Rümeysa Oflaz (18), Keziban Oflaz (40), Seyhan Turhan (34), Rabia Koyuncu (55), Mustafa Turhan (18), Pınar Akbaş (24), Sultan Akbaş (18), Şerife Akbaş (57), Esin Harman (31), Elmas Harmancı (49), Cemile Kaya (54) ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıİşçi servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ve Konya kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralıŞanlıurfa'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: Hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: Hayatını kaybetti
İstanbul'da gece yarısı kanlı pusu: Evine giderken vuruldu
İstanbul'da gece yarısı kanlı pusu: Evine giderken vuruldu
İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi