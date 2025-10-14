Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Onlarca yaralı var
Konya'da Kadınhanı- Polatlı yolu Yaylayaka Mahallesi yakınlarında, saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre tarım işçilerini taşıyan Ali Akbaş idaresindeki 42 GEK 13 plakalı minibüs, Burak Apalı kontrolündeki 42 VL 799 plakalı otomobille çarpıştı.
KAZA SONUCU 18 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından savrulan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu sürücüler Burak Apalı, Ali Akbaş ile Sevgi Gündüz (40), Döndü Oflaz (51), Arafa Oflaz (16), Hatice Oflaz (38), Rümeysa Oflaz (18), Keziban Oflaz (40), Seyhan Turhan (34), Rabia Koyuncu (55), Mustafa Turhan (18), Pınar Akbaş (24), Sultan Akbaş (18), Şerife Akbaş (57), Esin Harman (31), Elmas Harmancı (49), Cemile Kaya (54) ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ve Konya kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
