Şanlıurfa'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan servis ile kamyon çarpıştı. Organize Sanayi Bölgesi girişinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, 63 S 1451 plakalı işçi servisi ile 02 HM 589 plakalı kamyonun çarpışması sonucu büyük panik yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle serviste bulunan işçiler savruldu, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, serviste yaralanan 5 işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafiğin bir süre aksadığı bölgede, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.