Kontrolden çıkan otomobil zeytin işçilerinin arasına daldı: 2 ölü

Melahat Y.'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, dün Silifke-Erdemli kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilerin arasına daldı.

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Avdil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

2 İŞÇİ ÖLDÜ

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Yasemin Berber, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısının 2'ye çıktığı kazada ağır yaralanan Çağlar Kaya ve Fikret Targan'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.