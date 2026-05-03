Kontrolden çıkan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı!
Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 11.30 sıralarında Aybastı Caddesi’nde gerçekleşti.
Emircan Eşlik’in kullandığı otomobil, Fatsa istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ahmet Çelik yönetimindeki araçla çarpıştı.
Otobüs faciasında yürek burkan veda: Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki Sancar annesini sargılar içinde uğurladı
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada Ahmet Çelik ile araçta bulunan Ramazan Metehan Çelik ve Sultan Uygun hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. (DHA)
Film gibi kaza! Otobüs nehre uçtu, yolcular suda hayatta kalma mücadelesi verdi