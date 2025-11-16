Kontrolden çıkan cip kamyonetle çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Adana’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir cip, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Cipin sürücüsü 20 yaşındaki Yunus Görecek ile yanındaki Zehra Akyüz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi D-400 Karayolu Müze Alt Geçidi’nde, saat 17.00 civarında meydana geldi.

KAMYONETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Yunus Görecek yönetimindeki 34 RC 9533 plakalı cip, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek Bayram O.’nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü Yunus Görecek ile yanındaki Zehra Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram O. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görecek ve Akyüz'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.