Kontrolden çıkan cip kamyonetle çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Adana'da kontrolden çıkan cip, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı. Kazada Yunus Görecek ve yanındaki Zehra Akyüz yaşamını yitirdi.

Adana’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir cip, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Cipin sürücüsü 20 yaşındaki Yunus Görecek ile yanındaki Zehra Akyüz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi D-400 Karayolu Müze Alt Geçidi’nde, saat 17.00 civarında meydana geldi.

karsi-seride-gecen-cip-kamyonet-ile-kaf-1017348-301820.jpg

KAMYONETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Yunus Görecek yönetimindeki 34 RC 9533 plakalı cip, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek Bayram O.’nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü Yunus Görecek ile yanındaki Zehra Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

karsi-seride-gecen-cip-kamyonet-ile-kaf-1017349-301820.jpg

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram O. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görecek ve Akyüz'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

karsi-seride-gecen-cip-kamyonet-ile-kaf-1017343-301820.jpg

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

