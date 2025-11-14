Bolu'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Yeniceşeyhler köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Y. (23) yönetimindeki kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Zeybek idaresindeki otomobil çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Zeybek ile yanındaki Ahmet Balta ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Zeybek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.