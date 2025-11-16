Trafik polisine çarptı! D-100'de peş peşe kaza

Trafik polisine çarptı! D-100'de peş peşe kaza
Yayınlanma:
Maltepe, D-100 Karayolu'nda kazaya müdahale eden trafik polisine, yolu trafiğe kapattığı sırada sol şeritten hızla gelen motosiklet çarptı. Kazaya yardım etmek için karşı şeritte duran motosiklete de arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı. Art arda gelen kazalar kameralar tarafından kaydedildi.

Maltepe, D-100 Karayolu'nda meydana gelen bir kazaya müdahale eden trafik polisine, yolu kapattığı sırada sol şeritten gelen bir motosiklet çarptı.

Bu sırada kazaya yardım etmek için karşı şeritte duran motosiklete de başka bir motosiklet çarptı. Olay, 13 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.

istanbul-maltepede-kazaya-mudahale-eden-1017496-301870.jpg

KENDİSİNİ DURDURMAYA ÇALIŞAN POLİSE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerleyen Bahadır Ç.'nin kullandığı 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, kendisini durdurmak için önüne çıkan trafik polisine hızla çarptı.

Trafik polisi feci kazada şehit oldu!Trafik polisi feci kazada şehit oldu!

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi ve motosikletli yaralandı. Aynı dakikalarda karşı şeritte yardım için duran bir motosiklet sürücüsüne ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı.

istanbul-maltepede-kazaya-mudahale-eden-1017493-301870.jpg

KAZA ANLARI KAMERADA

İlk kazda yaralanan trafik polisi ve motosikletli Bahadır Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

