Trafik polisi feci kazada şehit oldu!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyir halindeki polis aracı, park halindeki tıra çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ekipler, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan iki polis memurundan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.