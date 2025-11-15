Trafik polisi feci kazada şehit oldu!
Manisa Alaşehir'de polis aracının park halindeki tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Yaralı memurun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.
Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyir halindeki polis aracı, park halindeki tıra çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ekipler, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan iki polis memurundan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
