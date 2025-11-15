Şehit cenazesinde vekillerden saf tutma tartışması!

11 Kasım'da Azerbaycan'dan dönen TSK'ya ait C-130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Uçakta, 20 askerimiz şehit oldu.

Uçağın, 6 tonluk F-16 malzemesi taşıdığı öğrenildi. Uçağın neden düştüğüne dair kesin bir bilgi henüz yok. Milli Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili tahkikatı devam ediyor.

20 şehidin naaşları da Türkiye'ye getirildi. Şehitler için ilk olarak Ankara'da askeri tören düzenlendi. Ardından şehitler, memleketlerine ulaştırıldı.

Aynı acıda ayrım mı olur? Şehit uğurlamalarında altın varaklı protokol 'farkı'

Şehitler, memleketlerinde gözyaşları eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın Balıkesir'deki cenaze töreninde de vekillerin arasındaki gerginlik kameraya yansıdı.

SAF TUTMA TARTIŞMASI

BalıkesirPostaTV'nin haberine göre; İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti AKP Milletvekili Ali Taylan Öztaylan arasında saf tutma tartışması yaşandı.

Çömez, Taylan'ın yanına gelmek istedi. Fakat kimse hareket etmeyince vekillerin arasında gerginlik ve tartışma yaşandığı görüldü. Bir süre önde bekleyen Çömez, ardından arka sıraya geçti.