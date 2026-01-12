Tutuklu Aykut Erdoğdu: Benim üzerimden hiçbir şantaja boyun eğmeyin!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB'ye yönelik operasyonların 5'incisalgasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da tutuklanmıştı.

3 Haziran'dan beri Silivri'de tutulan Erdoğ'du cezaevinden mektup yazdı. 8 aydır bir gün yatarı dahi olmayan saçma bir iddia yüzünden hapiste tutulduğunu hapiste tutulduğunu söyleyen Erdoğdu, suç şüphesiyle değil "seçim kazanma şüphesiyle" tutuklandıklarını söyledi.

Aykut Erdoğdu cephesinden Selvi'ye yanıt!

"SEÇECEKLERİNİNİZ TUTUKLARIZ DİYORLAR"

Sandıkta seçim kazanamayanların yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışmasının bedelini ödediklerini söyleyen Erdoğdu, "Bizden başkasını seçmeye kalkışırsanız seçeceklerinizi tutuklar ve hapse atarız” diyorlar." dedi.

Operasyonlarda tutuklananların bu davanın kurbanı, 85 milyon vatandaşın herbirinin ise bu davanın ayrı ayrı hedefi olduğunu söyleyen Erdoğdu, "Bizler siyasi rehine olarak tutuluyoruz ve fidye olarak milletimizin iradesi isteniyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, kendisi üzerinden özgürlüğünün ve gerekirse hayatının da ortaya koyulduğu hiçbir şantaja boyun eğilmemesini ve rehine pazarlığına girilmemesini istedi.

Aykut Erdoğdu'un eşi Tuba Torun: Gözaltı zulmün parçası haline geldi

"ONURLU TUTSAKLIĞI TERCİH EDERİM"

Erdoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

"Öz vatanımda parya olarak dizlerimin üzerinde yaşayacağıma başım dik alnım açık bu hücrede ömrümün sonuna kadar çürümeye hazırım. Çünkü benim inancıma ve siyaset anlayışıma göre; onursuz bir özgürlük, onurlu bir tutsaklığa tercih edilemez.

Artık kaçıp bir kenara saklanacak, "biri bizi kurtarsın" diye bekleyecek durumda değilsiniz. Sessizlik rıza, korku teslimiyet sayılmaktadır. Biliniz ki; sizden iradeniz isteniyor. İradesi elinden alınan insanların ne ailesi ne mülkü ne vatanı ne de geleceği üzerinde söz hakkı yoktur. İradesi olmayan köledir. Köle birey değil eşyadır. Sizler özgürlükle kölelik, hürriyetle esaret arasında bir karar vermek zorundasınız. Bu seçimden kaçamazsınız ve bu seçimin bir bedeli var. Bu bedeli sizin adınıza kimse ödemeyecek. Bu bedel ağır olabilir ama esaretin bedeli her zaman daha ağırdır.

"TARİH DİRENENLERİ YAZACAKTIR"

Bir başkası her şeyini riske atıp size özgürlüğü hediye etmeyecek. Tek başınıza kurtulmayacaksınız. Ya hep beraber mücadele edip hürriyetinizi kazanacaksınız ya da pijamalarınızı giyip evlerinize saklanarak esareti ve köleliği kabul edeceksiniz. Tarih, sessiz kalanları değil, direnenleri yazacaktır. Bu hepimizin ve her birimizin son mücadelesi. Bu mücadele bir partiye, bir isme ya da bir döneme ait değildir; bu mücadele hukuk devletine, halk egemenliğine ve demokratik cumhuriyete sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkma mücadelesidir.

Bu mücadele, sarayların değil milletin sözünün geçerli olduğu bir ülkeyi savunma mücadelesidir. Bu mücadele, Anadolu’nun birliktelik ve kardeşlik kültürünü yaşatma mücadelesidir. Ayrıştırmaya, düşmanlaştırmaya ve korku siyasetine karşı ortak geleceğimizi koruma mücadelesidir.

"DEMOKRASİDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Sizden ricam hukuk ve demokrasiden asla vazgeçmeyin. Silaha ve şiddete asla prim vermeyin. Kardeş kavgasına girmeyin. Bizi karanlığa çekmek isteyenlere inat, meşruiyet zemininden ayrılmayın. Sabrınızı, cesaretinizi ve kararlılığınızı kaybetmeyin. Muhakkak ve muhakkak biz kazanacağız. Millet kazanacak. Bu ülke karanlığa teslim olmayacak. Her şey çok güzel olacak.

Sizleri çok özledim ve sizleri çok seviyorum.

Aykut Erdoğdu Silivri 9 No'lu C.İ.K"