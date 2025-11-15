Aynı acıda ayrım mı olur? Şehit uğurlamalarında altın varaklı protokol 'farkı'

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker dün (14 Kasım) son yolculuklarına uğurlandı. İlk tören, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nde yapıldı. Künyelerin okunmasının ardından 17 şehidin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Üsteğmen Cüneyt Kandemir , Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci ise Ankara’da defnedildi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine şehit ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar Yaşar Güler, Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı. Protokol üyeleri, şehit ailelerine taziyelerini iletti.

DİĞER İLLERDEKİ CENAZE TÖRENİNDE BU YOKTU? NEDEN BU AYRIM

Ankara’daki törende üç şehidin cenazesi, altın varağa benzetilen sarı şeritlerle süslenmiş tabutlarla getirildi. İsim levhaları da altın rengi çerçeveyle kaplıydı. Diğer 17 şehit ise her zamanki gibi yalnızca Türk bayrağına sarılı tabutlarla uğurlandı. İsimleri beyaz bir kâğıda yazıldı.

"Her biri bu vatan uğruna şehit düştü. Neden bu ayrımcılık?" soruları akıllara geldi.

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehidin eşi Sinem Karakuş, burada gözyaşı döktü.

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.