Aynı acıda ayrım mı olur? Şehit uğurlamalarında altın varaklı protokol 'farkı'

Aynı acıda ayrım mı olur? Şehit uğurlamalarında altın varaklı protokol 'farkı'
Yayınlanma:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker uğurlandı. Ankara’daki törende 3 tabut altın renkli süslemelerle donatılırken, diğerleri sadece bayrağa sarıldı. Bu ayrım tepki çekti. Törene devlet erkanı katıldı. Şehitler memleketlerinde defnedildi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker dün (14 Kasım) son yolculuklarına uğurlandı. İlk tören, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nde yapıldı. Künyelerin okunmasının ardından 17 şehidin naaşı memleketlerine uğurlandı.

aa-20251114-39706401-39706389-turkiye-sehitlerini-ugurluyor.jpg

Üsteğmen Cüneyt Kandemir , Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci ise Ankara’da defnedildi.

aa-20251114-39706502-39706501-turkiye-sehitlerini-ugurluyor.jpg

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine şehit ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar Yaşar Güler, Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı. Protokol üyeleri, şehit ailelerine taziyelerini iletti.

aa-20251114-39706502-39706495-turkiye-sehitlerini-ugurluyor.jpg

DİĞER İLLERDEKİ CENAZE TÖRENİNDE BU YOKTU? NEDEN BU AYRIM

Ankara’daki törende üç şehidin cenazesi, altın varağa benzetilen sarı şeritlerle süslenmiş tabutlarla getirildi. İsim levhaları da altın rengi çerçeveyle kaplıydı. Diğer 17 şehit ise her zamanki gibi yalnızca Türk bayrağına sarılı tabutlarla uğurlandı. İsimleri beyaz bir kâğıda yazıldı.

aa-20251114-39706518-39706513-turkiye-sehitlerini-ugurluyor1.jpg

"Her biri bu vatan uğruna şehit düştü. Neden bu ayrımcılık?" soruları akıllara geldi.

aa-20251114-39708388-39708373-turkiye-sehitlerini-ugurluyor.jpg
Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehidin eşi Sinem Karakuş, burada gözyaşı döktü.
aa-20251114-39708941-39708939-turkiye-sehitlerini-ugurluyor.jpg
Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.
aa-20251114-39709616-39709612-turkiye-sehitlerini-ugurluyor.jpg
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde defnedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Türkiye
Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı
Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı
Her sinyal 30 saniye sürdü! Anne ve oğlunun ölümündeki sır o telefonda mı?
Her sinyal 30 saniye sürdü! Anne ve oğlunun ölümündeki sır o telefonda mı?
O illerde yağmur bardaktan boşanırcasına yağacak
O illerde yağmur bardaktan boşanırcasına yağacak