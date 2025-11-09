Konserve kutusuna sıkışan kedinin yardımına koştu!

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye temizlik personeli kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi’nde, yürekleri ısıtan bir olay meydana geldi. Mahallede sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bölgede temizlik çalışması yapan Bodrum Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, çöp konteynerinin içerisinde başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi olduğunu fark etti.

Kediyi gören temizlik personeli, hemen kedinin yardımına koştu ve konserve kutuyu kedinin başından çıkardı.

KONSERVE KUTUSUNU ÇIKARARAK KEDİYİ KURTARDI!

Temizlik personeli, kedinin başındaki konserve kutusunu çıkartarak kediyi kurtardı.

Konserve kutusundan kurtulan kedi ise hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak:DHA

